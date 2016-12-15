11:39 | ФУТБОЛ — Италия

Бонавентура продлит контракт с "Миланом"

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Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани сообщил, что полузащитник Джакомо Бонавентура подпишет новый контракт. 27-летний итальянец поставит подпись под соглашением, рассчитанным до 2020 года.

- Бонавентура - отличный игрок, - цитирует Football Italia Галлиани. - Мы достигли соглашения о продлении контракта до июня 2020 года. Данный вопрос в настоящее время рассматривается китайским консорциумом. Уверен, что ответ будет положительный.

Нынешний контракт Джакомо Бонавентуры, выступающего за "Милан" с 2014 года, рассчитан до конца сезона-2018/19.

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