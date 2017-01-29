Бонавентура и Де Шильо получили травмы в игре с "Удинезе"

"Милан" на неопределенный срок остался без двух футболистов основного состава, сообщает Italian Football Daily. В матче 22-го тура чемпионата Италии "Милан" проиграл "Удинезе" (1:2).

В этой встречи травму получил полузащитник Джакомо Бонавентура, у которого появились боли в бедре. Защитник Маттиа Де Шильо вывехнул лодыжку. Оба игрока в ближайшие дни проведут дополнительное медобследование, после чего будут объявлены сроки их восстановления. В текущем сезоне Бонавентура провел 19 игр в серии А, забил три мяча и отдал 5 голевых передач. На счету Де Шильо одна передача в 17 встречах.