"Болонья" вырвала победу в матче против "Сассуоло"

"Болонья" одержала выездную победу в матче против "Сассуоло" - 1:0. Единственный гол забил Орджи Оквонково.
Чемпионат Италии
Серия А
6-й тур
"Сассуоло" - "Болонья" - 0:1 (0:0)
Гол: Оквонково, 89 (0:1).
"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Ачерби, Летшерт, Аджапонг, Лирола, Миссироли, Данкан (Сенси, 60), Маньянелли, Матри (Фальчинелли, 70), Берарди (Бьондини, 79).
"Болонья": Да Коста, Де Майо (Оквонково, 86), Мбай, Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли (Таидер, 88), Верди (Петкович, 71), Донса, Пульгар, Паласио.
Предупреждения: Аджапонг, 52. Маньянелли, 73. Пульгар, 83. Поли, 85. Оквонково, 90. Донса, 90+2.
Удаление: Маньянелли (Сассуоло), 80.
Судья: Тальявенто.
24 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион "Мапеи".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/