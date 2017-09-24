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21:07 | Футбол — Италия

"Болонья" вырвала победу в матче против "Сассуоло"


"Болонья" одержала выездную победу в матче против "Сассуоло" - 1:0. Единственный гол забил Орджи Оквонково.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Сассуоло" - "Болонья" - 0:1 (0:0)

Гол: Оквонково, 89 (0:1).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Ачерби, Летшерт, Аджапонг, Лирола, Миссироли, Данкан (Сенси, 60), Маньянелли, Матри (Фальчинелли, 70), Берарди (Бьондини, 79).

"Болонья": Да Коста, Де Майо (Оквонково, 86), Мбай, Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли (Таидер, 88), Верди (Петкович, 71), Донса, Пульгар, Паласио.

Предупреждения: Аджапонг, 52. Маньянелли, 73. Пульгар, 83. Поли, 85. Оквонково, 90. Донса, 90+2.

Удаление: Маньянелли (Сассуоло), 80.

Судья: Тальявенто.

24 сентября. Реджо-Эмилия.  Стадион "Мапеи".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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