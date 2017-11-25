"Болонья" в меньшинстве разгромила "Сампдорию"

"Болонья" на своем поле переиграла "Сампдорию" в матче 14-го тура чемпионата Италии. Подопечные Роберто Донадони одержали победу несмотря на то, что остались вменьшинстве в конце первого тайма.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Болонья" – "Сампдория" – 3:0 (2:0)

Голы: Верди, 3 (1:0). Мбай, 23 (2:0). Оквонково, 73 (3:0).

"Болонья": Миранте, Торосидис, Де Майо, Мбай, Майетта, Поли, Верди (Оквонково, 69), Донса, Пульгар, Паласио (Таидер, 79), Дестро (Масина, 46).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич (Мурру, 8), Берешински (Альварес, 66), Феррари, Баррето, Рамирес (Капрари, 46), Верре, Торрейра, Квальярелла, Сапата.

Предупреждения: Торосидис, 44. Берешински, 61. Феррари, 70.

Удаление: Торосидис (Б), 45+2.

Судья: Мареска.

25 ноября. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".