"Болонья" в гостях обыграла "Пескару"

"Болонья" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии обыграла "Пексару" (3:0). Победа позволила команде Роберто Донадони подняться на 14-е место в турнирной таблице серии А. "Пескара" после 17 игр занимает предпоследнюю строчку.

В других матчах дня "Кьево" дома обыграл "Сампдорию" (2:1), а "Удинезе" сломил сопротивление "Кротоне" (2:0).

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

"Пескара" - "Болонья" - 0:3 (0:2)

Голы: Масина, 7 (0:1). Джемаили, 41 (0:2). Крейчи, 57 - с пенальти (0:3).

"Пескара": Биссарри, Кампаньяро, Крешенци, Бираги, Дьембер, Мемушай, Бругман (Кристанте, 46), Верре, Бенали (Петтинари, 65), Капрари, Манай (Дзампано, 36).

"Болонья": Миранте, Гастальделло, Торосидис, Майетта (Крафт, 36), Масина, Джемаили (Донса, 72), Крейчи (Оквонково, 84), Вивиани, Надь, Мунье, Дестро.

Предупреждения: Надь, 22. Гастальделло, 68. Бираги, 83.

Удаление: Верре ("Пескара"), 16.

Судья: Рокки.

18 декабря. Пескара. Стадион Adriatico.

"Кьево" - "Сампдория" - 2:1 (2:0)

Голы: Меджорини, 9 (1:0). Пеллиссьер, 41 - с пенальти (2:0). Шик, 90+3 (2:1).

"Кьево": Соррентино, Гамберини (Сполли, 46), Дайнелли, Фрэ, Каччаторе, де Гузман, Бирса (Иско, 83), Радованович, Кастро (Ригони, 56), Пеллиссьер, Меджорини.

"Сампдория": Пуджони, Реджини, Сала, Шкриньяр, Паломбо, Баррето (Джуричич, 77), Альварес (Фернандеш, 58), Прат, Торрейра, Квальярелла (Шик, 54), Муриэль.

Предупреждения: Реджини, 18. Пуджони, 41. Сполли, 61.

Судья: Марьяни.

18 декабря. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.



"Удинезе" - "Кротоне" - 2:0 (1:0)

Голы: Теро, 43 (1:0). Теро, 61 (2:0).

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Анджелла, Самир, Кумс, де Пауль (Матос, 84), Видмер, Янкто (Халльфредссон, 46), Фофана, Теро (Агьеманг-Баду, 89), Сапата.

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Роден (Стоян, 51), Барберис, Мартелла, Палладино (Феста, 87), Тротта (Сими, 60), Фальчинелли.

Предупреждения: Кризетиг, 38. Тротта, 55. Феррари, 59. Барберис, 90.

Удаление: Кордац (Кротоне), 86.

Судья: Сакки.

18 декабря. Удине. Dacia Arena.