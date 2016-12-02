"Болонья" разгромила "Верону" в Кубке Италии и сыграет с "Интером"

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Болонья" на своем поле нанесла крупное поражение "Вероне" – 4:0. Дублем отметился Антони Мунье. Следующим соперником его команды станет "Интер". Поединок состоится 11 января.

Кубок Италии

1/16 финала

"Болонья" – "Верона" – 4:0 (2:0)

Голы: Ди Франческо, 31 (1:0). Мунье, 39 (2:0). Мунье, 86 (3:0). Крафт, 90 (4:0).

"Болонья": Гомис, Гастальделло, Мбай, Крафт, Иконому, Донса (Джемаили, 67), Пульгар (Таидер, 87), Надь, Мунье, Дестро, Ди Франческо (Оквонково, 78).

Судья: Пайретто.

1 декабря. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.