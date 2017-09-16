"Болонья" проиграла "Фиорентине", несмотря на гол Паласио

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле одолела "Болонью" – 2:1. Решающим стал мяч Хермана Пеццелы. У гостей единственный гол забил Родриго Паласио. Для аргентинского ветерана он стал первым в составе "Болоньи".
Его команда занимает десятое место в таблице серии А. "Фиалки" поднялись на восьмую строчку.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
"Фиорентина" – "Болонья" – 2:1 (0:0)
Голы: Кьеза, 51 (1:0). Паласио, 52 (1:1). Пеццела, 69 (2:1).
"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Бруну Гашпар, Бадель, Бенасси (Жил Диаш, 46), Верету, Кьеза (Эйсерик, 82), Теро (Витор Угу, 78), Симеоне.
"Болонья": Миранте, Крафт, Гонсалес, Хеландер, Масина (Мбай, 76), Поли (Петкович, 73), Таидер, Верди, Пульгар, Паласио, Ди Франческо (Оквонково, 80).
Предупреждения: Паласио, 9. Бадель, 16. Ди Франческо, 28. Хеландер, 76.
Судья: Валери.
16 сентября. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/