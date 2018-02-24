"Болонья" прервала трехматчевую победную серию "Дженоа"

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Болонья" дома переиграла "Дженоа" со счетом 2:0. В составе красно-синих отличились нападающий Маттиа Дестро и полузащитник Сесар Фаллетти.

Отметим, что на этой игре прервалась трехматчевая победная серия "грифонов".

"Болонья" занимает 11-е место турнирной таблицы серии A, набрав 33 очка. "Дженоа" расположился на 13-й строчке с 30-ю очками.

Чемпионат Италии

Серия A

26-й тур

"Болонья" - "Дженоа" - 2:0 (0:0)

Голы: Дестро, 49 (1:0). Фаллетти, 72 (2:0).

"Болонья": Миранте, Романьоли, Гонсалес, Хеландер, Масина, Джемаили, Поли (Фаллетти, 62), Пульгар, Надь (Донса, 77), Дестро, Ди Франческо (Мбай, 84).

"Дженоа": Перин, Рози (Лазович, 56), Сполли, Россеттини, Зуканович, Бертолаччи, Хильемарк, Бесса (Лападула, 53), Лаксальт, Пандев, Галабинов (Медейруш, 60).

Предупреждения: Ди Франческо, 28. Дестро, 50.

Судья: Джуа.

24 февраля. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

Турнирная таблица чемпионата Италии