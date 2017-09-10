"Болонья" представила выездную форму, посвященную легендам клуба

"Болонья" на своем официальном сайте представила выездной комплект формы на сезон-2017/18. Гостевой вариант футболок представлен в белом цвете с диагональной красно-синей полосой.

Этот элемент является отличительной особенностью формы - он составлен из имен легендарных игроков клуба прошлых лет, таких как Анджело Скьявио, Джакомо Булгарелли, Чезарино Червеллати, Харальд Нильсен, Марино Перани, Франко Янич, Марко Ди Вайо и многие другие.

Впервые "Болонья" играет в этой форме в гостевом матче 3-го тура чемпионата Италии против "Наполи", который прохиодит в эти минуты. После первого тайма счет не открыт - 0:0.