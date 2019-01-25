19:12 | Футбол — Италия

"Болонья" представила проект нового стадиона. Он очень крут

Новый стадион "Болоньи". Новый стадион "Болоньи". Новый стадион "Болоньи". Новый стадион "Болоньи".
Новый стадион "Болоньи".
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Пресс-служба "Болоньи" выложила фотографии 3D-модели нового стадиона на официальном сайте клуба. 

 

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