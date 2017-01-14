"Болонья" переиграла "Кротоне"

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Кротоне" дома уступил "Болонье" – 0:1. Единственный гол забил полузащитник Блерим Джемаили.
Чемпионат Италии
Серии А
20-й тур
"Кротоне" – "Болонья" – 0:1 (0:0)
Гол: Джемаили, 51 (0:1).
"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Роден (Сими, 77), Капецци (Налини, 57), Мартелла, Палладино, Тротта (Гнахоре, 65), Фальчинелли.
"Болонья": Миранте, Гастальделло (Иконому, 42), Торосидис (Крафт, 29), Майетта, Масина, Джемаили, Крейчи, Вивиани (Пульгар, 83), Надь, Дестро, Ди Франческо.
Предупреждения: Палладино, 4. Гастальделло, 41. Фальчинелли, 68. Масина, 71. Майетта, 76. Надь, 86.
Судья: Кальварезе.
14 января. Кротоне. Стадион Ezio Scida.