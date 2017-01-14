22:03 | ФУТБОЛ — Италия

"Болонья" переиграла "Кротоне"

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В матче 20-го тура чемпионата Италии "Кротоне" дома уступил "Болонье" – 0:1. Единственный гол забил полузащитник Блерим Джемаили.

Чемпионат Италии

Серии А

20-й тур

"Кротоне" – "Болонья" – 0:1 (0:0)

Гол: Джемаили, 51 (0:1).

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Роден (Сими, 77), Капецци (Налини, 57), Мартелла, Палладино, Тротта (Гнахоре, 65), Фальчинелли.

"Болонья": Миранте, Гастальделло (Иконому, 42), Торосидис (Крафт, 29), Майетта, Масина, Джемаили, Крейчи, Вивиани (Пульгар, 83), Надь, Дестро, Ди Франческо.

Предупреждения: Палладино, 4. Гастальделло, 41. Фальчинелли, 68. Масина, 71. Майетта, 76. Надь, 86.

Судья: Кальварезе.

14 января. Кротоне. Стадион Ezio Scida.

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