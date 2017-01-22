18:54 22 января | ФУТБОЛ — Италия

"Болонья" обыграла "Торино", "Дженоа" и "Кротоне" победителя не выявили

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"Болонья" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии обыграла "Торино" - 2:0. Дублем в составе победителей отметился полузащитник Блерим Джемаили.

В параллельной встрече "Дженоа" и "Кротоне" сыграли вничью - 2:2.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Болонья" - "Торино" - 2:0 (1:0)

Голы: Джемаили, 43 (1:0). Джемаили, 83 (2:0).

"Болонья": Миранте, Крафт, Майетта, Иконому, Масина, Джемаили, Крейчи (Риццо, 88), Пульгар, Надь (Донса, 78), Дестро, Ди Франческо (Верди, 72).

"Торино": Харт, Моретти, Россеттини, Дзаппакоста (Де Сильвестри, 46), Баррека, Бенасси (Мартинес, 79), Базелли, Вальдифиори (Итурбе, 66), Ляич, Яго Фальке, Бойе.

Предупреждения: Джемаили, 38. Бенасси, 45+2. Дестро, 63. Де Сильвестри, 76.

Судья: Герсини.

22 января. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Дженоа" - "Кротоне" - 2:2 (1:0)

Голы: Симеоне, 43 (1:0). Чеккерини, 54 (1:1). Окампос, 66 - с пенальти (2:1). Феррари, 74 (2:2).

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Муньос, Иццо, Ригони (Кофи, 30), Лазович (Пандев, 61), Катальди, Окампос (Пинилья, 79), Эденилсон, Лаксальт, Симеоне.

"Кротоне": Кордац, Рози, Сампиризи, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Роден, Барберис, Стоян (Мартелла, 75), Тротта, Фальчинелли.

Предупреждения: Рози, 34. Катальди, 58. Кризетиг, 89.

Судья: Марьяни.

22 января. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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