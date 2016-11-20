19:11 | ФУТБОЛ — Италия

"Болонья" обыграла "Палермо"

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"Болонья" в матче 13-го тура чемпионата Италии обыграла "Палермо" со счетом 3:1.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур 

"Болонья" - "Палермо" - 3:1 (1:1)

Голы: Несторовски, 9 (0:1). Дестро, 20 (1:1). Джемаили, 67 (2:1). Вивиани, 72 (3:1). 

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Торосидис, Майетта, Масина, Джемаили, Крейчи, Вивиани (Таидер, 74), Риццо (Оквонково, 89), Надь (Пульгар, 83), Дестро.

"Палермо": Посавец, Рисполи, Анджелкович, Ционек, Алеесами, Гацци (Гольданига, 77), Хильемарк, Шаллаи (Ло Фасо, 66), Бруну Энрике, Диаманти (Куайсон, 70), Несторовски.

Предупреждения: Ционек, 31. Несторовски, 44. Гастальделло, 44.

Судья: Руссо.

20 ноября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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