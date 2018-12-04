21:53 | Футбол — Италия

"Болонья" обыграла "Кротоне" в Кубке Италии и вышла на "Ювентус"

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"Болонья" выиграла у "Кротоне" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии. В составе победителей отличились Риккардо Орсолини, который сделал дубль, и Диего Фальчинелли.

В 1/8 финала турнира "Болонья" сыграет с "Ювентусом".

Кубок Италии

1/16 финала

"Болонья" - "Кротоне" - 3:0 (1:0)

Голы: Орсолини, 40 (1:0). Фальчинелли, 56 (2:0). Орсолини, 67 (3:0). 

"Болонья": Да Коста, Мбай, Дейкс, Гонсалес, Калабрези, Хеландер, Поли, Надь, Сантандер (Паласио, 45), Фальчинелли (Оквонково, 75), Орсолини (Джемаили, 69).

Судья: Сакки (Италия).

4 декабря. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

Болонья - Кротоне

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/2018-2019/4/

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