"Болонья" обыграла "Кротоне" в Кубке Италии и вышла на "Ювентус"

"Болонья" выиграла у "Кротоне" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии. В составе победителей отличились Риккардо Орсолини, который сделал дубль, и Диего Фальчинелли.
В 1/8 финала турнира "Болонья" сыграет с "Ювентусом".
Кубок Италии
1/16 финала
"Болонья" - "Кротоне" - 3:0 (1:0)
Голы: Орсолини, 40 (1:0). Фальчинелли, 56 (2:0). Орсолини, 67 (3:0).
"Болонья": Да Коста, Мбай, Дейкс, Гонсалес, Калабрези, Хеландер, Поли, Надь, Сантандер (Паласио, 45), Фальчинелли (Оквонково, 75), Орсолини (Джемаили, 69).
Судья: Сакки (Италия).
4 декабря. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/2018-2019/4/
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