"Болонья" – "Лацио": видеотрансляция матча – в 17.00

В матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу в среду, 26 декабря, встречаются "Болонья" и "Лацио". Игра серии А начнется в 17.00 по московскому времени.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Болонья" – "Лацио": чемпионат Италии по футболу, серия А, 18-й тур, 26 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 17.00 (мск)

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу – здесь​