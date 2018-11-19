Болезнь, унесшую жизнь Астори, невозможно обнаружить в 20 процентах случаев

Болезнь защитника и капитана "Фиорентины" Давиде Астори, которая стала причиной его смерти, невозможно обнаружить в 20 процентах случаев, информирует Football Italia. Футболист скончался во сне 4 марта текущего года.

По данными здания, было запрошено новое экспертное заключение, чтобы определить, можно ли было предотвратить смерть Астори. Университет Падуи, который изучил около 800 случаев, связанных с внезапной смертью людей в возрасте до 35 лет, в том числе - около 100 спортсменов, пришел к выводу, что в 20 процентах случаев болезнь невозможно обнаружить. У молодых людей, страдающих этим заболеванием, занятия спортом увеличивают риск смерти примерно на пять процентов.

Сообщается, что дело остается открытым, поскольку до сих пор окончательно не установлено, действительно ли ничего нельзя было сделать для предотвращения трагической кончины Астори.

Напомним, в память об Астори руководство "Фиорентины" приняло решение навсегда изъять из обращения 13-номер, под которым играл защитник.