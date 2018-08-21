Болельщиков "Лацио" накажут за дискриминацию женщин на стадионе

Болельщики "Лацио" будут наказаны за дискриминацию женщин на трибунах. Ранее одна из фанатских группировок римского клуба запретила женщинам находиться на десяти нижних рядах трибуны "Курва Норд", расположенной на Олимпийском стадионе.

- Для меня здесь все очевидно, - сказал генеральный директор Федерации футбола Италии Микеле Ува в интервью ANSA. - Спортивная система правосудия должна сделать свое дело - рассмотреть данный инцидент, который точно будет иметь дисциплинарные последствия.

"Лацио" проиграл "Наполи" (1:2) в первом туре серии А. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии на данный момент.

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