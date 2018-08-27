Болельщики "Ювентуса" простили Бонуччи. Видео

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сумел вновь завоевать расположение болельщиков "старой синьоры", сообщает Football Italia.
Защитник перешел в "Милан" перед началом прошлом сезона. До этого он выиграл вместе с "Ювентусом" шесть чемпионатов страны подряд. Спустя год Бонуччи вернулся в туринский клуб.
Болельщики освистали футболиста во время матча 1-го тура серии А против "Кьево". Но он быстро исправил ситуацию: уже в после игры 2-го тура чемпионата Италии против "Лацио" игрок подошел к фанатской трибуне для примерения, а затем поприветствовал фанатов аплодисментами. Ультрас ответили ему тем же.
Leonardo Bonucci was applauded by the #Juventus Curva Sud after the win over #Lazio, after appearing to offer an apology. https://t.co/Cb0nRqepv3 pic.twitter.com/8OGNudMIfc– footballitalia (@footballitalia) 27 августа 2018 г.
#Bonucci chiede scusa alla #CurvaSud, dalla curva arrivano i primi applausi.#JuveLazio pic.twitter.com/ZUVodLXjpI– La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) 27 августа 2018 г.