Болельщики "Ювентуса" простили Бонуччи. Видео

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сумел вновь завоевать расположение болельщиков "старой синьоры", сообщает Football Italia.

Защитник перешел в "Милан" перед началом прошлом сезона. До этого он выиграл вместе с "Ювентусом" шесть чемпионатов страны подряд. Спустя год Бонуччи вернулся в туринский клуб.

Болельщики освистали футболиста во время матча 1-го тура серии А против "Кьево". Но он быстро исправил ситуацию: уже в после игры 2-го тура чемпионата Италии против "Лацио" игрок подошел к фанатской трибуне для примерения, а затем поприветствовал фанатов аплодисментами. Ультрас ответили ему тем же.