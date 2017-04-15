Болельщики "Милана" вывесили баннер, посвященный продаже клуба китайским инвесторам, во время матча 32-го тура чемпионата Италии против "Интера". Фотографию полотна опубликовал на своей странице в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери.

На баннере изображен человек, которому протягивают деньги палочками для еды. На полотне написано: "Все, что вы можете съесть". Чуть ниже еще один баннер с надписью: "Приятного аппетита, итальянская лига".

13 апреля состоялась продажа "Милана" китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Юнхун. Уже бывший президент и владелец "Милана" Сильвио Берлускони продал 99,93 процента акций клуба. Общая сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро.