13:29 | ФУТБОЛ — Италия

Болельщики "Лацио" обвиняются в расизме

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После игры 7-го тура чемпионата Италии "Удинезе""Лацио" (0:3) местные футбольные власти начали изучать информацию, согласно которой болельщики гостей допускали реплики расистского характера в адрес темнокожих игроков хозяев поля. Итальянские СМИ утверждают, что фанаты с гостевого сектора неоднократно оскорбляли на расовой почве по ходу матча полузащитника Эммэньюэла Агьеманг-Баду и нападающего Дувана Сапату.

Многое в данной истории будет зависеть от того, внесли ли делегаты матча в протокол поведение римских фанатов.

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