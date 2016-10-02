Болельщики "Лацио" обвиняются в расизме

После игры 7-го тура чемпионата Италии "Удинезе" – "Лацио" (0:3) местные футбольные власти начали изучать информацию, согласно которой болельщики гостей допускали реплики расистского характера в адрес темнокожих игроков хозяев поля. Итальянские СМИ утверждают, что фанаты с гостевого сектора неоднократно оскорбляли на расовой почве по ходу матча полузащитника Эммэньюэла Агьеманг-Баду и нападающего Дувана Сапату.

Многое в данной истории будет зависеть от того, внесли ли делегаты матча в протокол поведение римских фанатов.