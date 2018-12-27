Болельщик "Интера" умер перед матчем с "Наполи", его сбила машина

Поклонник "Интера" скончался перед матчем с "Наполи". Как сообщает портал Goal.com, смерть наступила из-за того, что фаната сбила машина.

Помимо этого, по ходу вчерашнего дня пострадали еще четыре фаната "Наполи". Они получили ножевые ранения в столкновениях перед игрой. Отмечается, что фанаты "Интера" напали на автобус с неаполитанскими тиффози.

"Интер" переиграл "Наполи" со счетом 1:0. Единственный гол на 91-й минуте забил аргентинский форвард миланцев Лаутаро Мартинес. После этой победы черно-синие набрали 36 очков в 18 играх и укрепились на третьем месте в турнирной таблице серии А. "Наполи" остался на втором месте с 41 баллом в активе.