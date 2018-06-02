Вратарь "Ромы" и сборной Румынии Богдан Лобонц объявил о завершении карьеры, информирует официальный сайт римского клуба. 40-летний голкипер обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором выразил слова благодарности поклонникам и клубу.

Лобонц сообщил, что продолжит свою деятельность в футболе, но в другом качестве. Голкипер выступал за "Рому" с 2009 года. До этого он играл за румынсий "Корвинул", бухарестский "Рапид", "Аякс", "Фиорентину" и бухарестское "Динамо".

Лобонц является трехкратным чемпионом Румынии и чемпионом Голландии. В составе сборной Румынии на его счету 85 матчей.