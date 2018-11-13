Блез Матюиди: "Я бы с удовольствием взял бы сейчас недельный отпуск на море, но это невозможно"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заявил, что с удовольствием отправился бы сейчас в отпуск. Футболист минувшим летом помог сборной Франции стать чемпионом мира.

- Я бы с удовольствием взял недельный отпуск на море, если бы мог, - приводит Football Italia слова Матюиди. - Однако это невозможно. У меня игра в составе сборной Франции в пятницу, мы чемпионы мира, и нам нужно серьезно относиться к Лиге Наций. Я стараюсь отдавать всего себя, даже в таких условиях. Нахождение на скамейке запасных в матче против "Манчестер Юнайтед" мне очень помогло.

31-летний француз с 2010 года выступает за национальную команду. На его счету 75 матчей в футболке "трехцветных" и 9 забитых мячей. В текущем сезоне Матюиди сыграл 15 матчей за "Ювентус", в которых забил 2 гола и отдал одну передачу.

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