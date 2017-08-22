Блэз Матюиди: "Все мечтают о победе в Лиге чемпионов, но сделать этого за одну ночь нельзя"

Новичок "Ювентуса" Блэз Матюиди признался, что надеется на победу в Лиге чемпионов. Также он отметил, что сделать это будет непросто, поскольку много команд хотят этого.

- Когда есть амбиции, очевидно, что хочешь выигрывать все, – цитирует Football Italia Матюиди. - Это легко сказать, но непросто реализовать. Я нахожусь в команде, которая привыкла к победам, и это поможет мне наилучшим образом помочь команде достичь целей. В футболе многое может случиться, важно, чтобы все были довольным тем, что мы делаем в течение сезона. Думаю, что "Ювентусу" нужно продолжать двигаться в победном направлении.

Все мечтают о победе в Лиге чемпионов, но сделать этого за одну ночь нельзя, это долгосрочная работа, и есть много очень хороших команд. "Ювентус" – одна из команд, которая стремится к этому долгожданному титулу, но в то же время чемпионат Италии тоже очень важен. Победить в Лиге чемпионов сложно, очень сложно. Сейчас я нахожусь в клубе, который выигрывал Лигу чемпионов в прошлом, но все еще хочет выиграть этот турнир. Победа в этом турнире зависит от множества факторов, и многие лучшие команды пытаются его выиграть.