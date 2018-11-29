Блез Матюиди: "Роналду заслуживает "Золотого мяча"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заявил, что его одноклубник нападающий Криштиану Роналду заслуживает "Золотого мяча". Ранее испанская радиостанция Onda Cero сообщила, что эта награда в 2018 году достанется хавбеку "Реала" Луке Модричу.

- Роналду заслуживает "Золотого мяча", - приводит слова Матюиди Football Italia. - Он невероятно голоден до голов. В этом заключается разница между ним и остальными игроками.

В текущем сезоне Роналду провел 17 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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