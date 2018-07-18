Блез Матюиди: "Роналду сможет побыть в раздевалке с чемпионом мира!"

Полузащитник сборной Франции и "Ювентуса" Блез Матюиди в шутку отметил, что у новичка туринцев звездного форварда Криштиану Роналду будет возможность поиграть в команде с чемпионом мира. Напомним, что Франция выиграла ЧМ-2018 в России.

– Криштиану – лучший игрок на планете и приятно осознавать, что он будет играть с нами, – цитирует Матюиди Gazzetta dello Sport. – Но и ему, конечно, будет приятно. Он сможет быть в раздевалке с чемпионом мира! Два года назад ему удалось обыграть меня в финале в Париже, но этот чемпионат мира – нечто большее, чем Евро.