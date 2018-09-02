16:16 | Футбол — Италия

Блез Матюиди: "Роналду - рабочий монстр. Он - лучший игрок в мире"


Полузащитник "Ювентуса"  Блез Матюиди заявил, что его одноклубник нападающий Криштиану Роналду является лучшим игроком в мире. 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

- Он лучший игрок в мире, с ним весело играть, - приводит слова Матюиди портал Goal. - Он - рабочий монстр, который приходит первым на тренировку и уходит последним. Он работает и работает... Я никогда не видел ничего подобного.

Роналду провел 3 матча за "Ювентус" и отметился 1 результативной передачей. 

Все о чемпионате Италии - здесь

 

 

Опрос

Что ждет Криштиану Роналду в "Ювентусе"?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: Криштиану Роналду: из "Реала" - в "Ювентус"
Материалы других СМИ