Блэз Матюиди - о переходе в "Ювентус": "Лучше поздно, чем никогда"

Новичок "Ювентуса" Блэз Матюиди на своей презентации отказался говорить по поводу того, мог ли его переход в стан туринцев из "ПСЖ" произойти раньше. Напомним, еще в прошлом году СМИ писали, что чемпионы Италии хотят заполучить француза.

- У меня никогда не было ни малейшего сомнения, и я очень рад быть здесь, - цитирует пресс-служба клуба Матюиди. - На мой взгляд, каждая команда отличается, у каждой команды есть своя культура. Я приехал в новую страну, поэтому для меня это новое приключение.

Мог ли я перейти в "Юве" в прошлом году? Я не хочу возвращаться к прошлому, ходили слухи, что клуб интересовался мной, но из этого ничего не вышло. Возможно, "ПСЖ" не хотел меня отпускать, но лучше поздно, чем никогда. Я рад быть здесь.