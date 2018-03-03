Блэз Матюиди: "Неймар, Мотта и Алвес хотели, что я остался в "ПСЖ"

Полузащитник "Ювентуса" Блэз Матюиди признался, что игроки "ПСЖ" хотели, чтобы он остался в стане парижан. Француз прошлым летом перебрался в туринский клуб.

- Не буду вдаваться в подробности, но у меня была дискуссия с Неймаром, - цитирует L'Equipe Матюиди. - Я много говорил также с Дани Алвесом и Тиагу Моттой... Короче говоря, все они хотели, чтобы я остался. Потому что, помимо моих качеств, я провел 6 лет в "ПСЖ" и я прекрасно знаю этот клуб. Но мой выбор был сделан. В конце моей карьеры я бы грустил, зная, что не попробовал свои силы за границей.