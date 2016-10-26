00:58 | ФУТБОЛ — Италия

Блан заинтересован в предложении "Интера"

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Бывший тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан готов ответить положительно на предложение возглавить "Интер", сообщает Le Parisen. Стороны сегодня провели первый раунд переговоров. Китайские инвесторы клуба пообещали Блану серьезное усиление команды в январе.

Слухи о возможной отставке Франка де Бура с поста главного тренера "Интера" появились после поражения команды от "Аталанты" (1:2). Ранее сообщалось, что голландец имеет шанс сохранить свой пост в том случае, если выиграет в среду у "Торино" в 10-м туре серии А.

 

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