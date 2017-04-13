Блан может возглавить "Интер"

Бывший главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан со следующего сезона может стать наставником "Интера", информирует Football Italia. Согласно источнику, руководство клуба недовольно выступлениями команды под руководством Стефано Пиоли в последних матчах. Будущее действующего тренера "нерадзурри" будет зависеть от положения команды в турнирной таблице по итогам сезона.

Отмечается, что Блан не является главным претендентом на пост тренера "Интера", но возглавляющие шорт-лист руководства клуба Антонио Конте ("Челси") и Диего Симеоне ("Атлетико") свои команды вряд ли покинут.