Биограф Роналду: "В последнее время Криштиану не чувствовал поддержки в "Реале"

Биограф нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Гиллем Балаг заявил, что 33-летний португалец не чувствовал поддержки со стороны руководства "Реала" в последние месяцы пребывания в этом клубе. Форвард присоединился к "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

- Роналду хочет ощущать преданность каждого, а также веру в его силы, - приводит слова Балага Football Italia. - В последнее время в "Реале" этого не происходило. Этот поиск преданности привел его в Италию. Роналду радостно приветствовали в серии А. Тепло, исходящее от болельщиков, позволило ему заполнить эмоциональную дыру.

Роналду провел 5 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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