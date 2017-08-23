"Бернли" готов заплатить 6 миллионов евро за Раноккиа, которым интересовался "Зенит"

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа может перейти в "Бернли", утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, 29-летний итальянец хочет вернуться в английскую премьер-лигу.

Сегодня должна состояться встреча между представителями игрока и руководством "бордовых". Сумма сделки может составить 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Раноккиа входит в сферу интересов "Зенита". В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за "Халл Сити". За "тигров" во всех турнирах он провел 16 игр, забил два мяча и отдал две голевые передачи.