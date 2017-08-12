Бернардески попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Лацио"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри огласил стартовый состав команды на матч за Суперкубок Италии против "Лацио". В список футболистов "Старой синьоры" вошел нападающий Федерико Бернардески. Ранее сообщалось, что форвард, перешедший в туринский клуб из "Фиорентины" за 40 миллионов евро, может не сыграть в предстоящей встрече, поскольку клуб не зарегистрировал его трансфер.

Отмечалось, что переход нападающего мог быть не зарегистрирован либо по ошибке работников серии А, либо из-за того, что туринцы еще не перевели деньги на счет "Фиорентины". По аналогичной причине игру мог пропустить и вратарь Войчех Щенсны, перешедший в "Ювентус" из "Арсенала", но и он был включен в заявку на матч.

Матч за Суперкубок Италии состоится 13 августа, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.