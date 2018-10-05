Берлускони запретит игрокам "Монцы" носить бороды и делать татуировки

Итальянский бизнесмен Сильвио Берлускони, который на прошлой неделе приобрел футбольный клуб "Монца" из серии С, заявил, что попытается создать команду, отличную от большинства современных футбольных коллективов.

- Это будет молодая команда, состоящая исключительно из итальянских игроков, - приводит слова Берлускони Football Italia. - У них не будет бород, татуировок, множества сережек в ушах, а также плохих причесок. Они станут примерами справедливости на поле, будут извиняться перед оппонентами в случае фола. Я хочу построить что-то отличное от всего современного футбола.

Напомним, Берлускони ранее владел "Миланом".

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