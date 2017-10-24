Берлускони рассказал о финансовых проблемах "Милана"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони заявил, что клуб испытывает финансовые проблемы. Он удивлен тем, что нынешнее руководство молчит по этому поводу. Напомним, Берлускони продал клуб в апреле нынешнего года. Сейчас пост президента занимает Ли Йонхон.

- Знаю, что у "Милана" уже есть финансовые проблемы, – цитирует Football Italia Берлускони. - Меня беспокоит молчание со стороны Ли. Если дела клуба по-прежнему будут идти в таком же русле, то не исключаю, что весной клуб погрязнет в долгах. Но реальная проблема в этом случае заключается в том, что убытки клуба превысят 100 миллионов евро, если команда останется без Лиги чемпионов.

В текущем сезоне "Милан" после 9 матчей набрал 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.