Берлускони продал "Милан"

Руководство "Милана" завершило сделку по продаже клуба, говорится в пресс-релизе управляющей компании. Бывший президент красно-черных Сильвио Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли.

Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами. Договор был подписан в 15 августа 2016 года, 24 марта этого стороны подтвердили свои намерения, так как официальное закрытие сделки неоднократно откладывалось из-за финансовых трудностей представителей Поднебесной.

Покупатели выплатили бывшим владельцам 90 миллионов евро в качестве компенсации вложений в клуб с 1 июля 2016 года. Кроме того, новые владельцы подтвердили намерение улучшить финансовую ситуацию в "Милане".

Напомним, что Берлускони занимал пост президента "россонери" с 1986 года. За это время "красные дьяволы" стали восьмикратным чемпионом Италии, однажды выиграли Кубок Италии, а также стали шестикратным обладателем Суперкубка Италии. Пять раз "Милан" становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл клубный чемпионат мира и завоевал пять Суперкубков УЕФА.