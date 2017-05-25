Берарди, Кальдара и Лападула впервые вызваны в сборную Италии

Тренерский штаб сборной Италии объявил заявку на товарищеский матч против Сан-Марино, который состоится 31 мая. Отметим, что многие игроки вызваны в национальную команду впервые. После встречи с Сан-Марино "Скуадра адзурра" сыграет с Уругваем и Лихтенштейном, но заявка на эти матчи будет объявлена 27 мая.

Полностью состав на игру с Сан-Марино выглядит следующим образом:

вратари Голлини ("Аталанта"), Скуффет ("Удинезе");

защитники Бираги ("Пескара"), Калабрия ("Милан"), Чеккерини, Д. Феррари (оба – "Кротоне"), Кальдара, Конти (оба – "Аталанта"), Эмерсон ("Рома"), А. Феррари ("Верона");

полузащитники Базелли ("Торино"), Катальди ("Дженоа"), Гальярдини ("Интер"), Пеллегрини ("Болонья");

нападающие Берарди, Политано (оба – "Сассуоло"), Кьеза ("Фиорентина"), Верди ("Болонья"), Фальчинелли ("Кротоне"), Инглезе ("Кьево"), Лападула ("Милан"), Петанья ("Аталанта").