Беппе Марота: "Достигнем соглашения с Джаном через десять дней"

Исполнительный директор "Ювентуса" Беппе Маротта заявил, что клуб достигнет соглашения с полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном через десять дней.

- Мы настроены оптимистично по поводу подписания Эмре Джана, - приводит Football Italia слова Маротты. - Можем сказать, что переговоры с его представителями уже идут и идут хорошо. Мы надеемся достичь соглашения через десять дней.

Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник не будет продлевать истекающий этим летом контракт с "Ливерпулем" и перейдет в стан туринского клуба.

Джан выступал за английскую команду с 2014 года. В прошедшем клубном сезоне он сыграл в 36 матчах и забил 6 голов.