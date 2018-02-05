"Беневенто" пытался подписать контракты с Сонгом и Насри

"Беневенто" в зимнее трансферное окно пытался приобрести бывших полузащитников "Арсенала" Алекса Сонга и Самира Насри, сообщает Sky Sport Itlaia. Последним клубом камерунца был "Рубин", француза - "Антальяспор". Оба хавбека зимой стали свободными агентами.

В январе клуб серии А заключил соглашение с еще одним экс-игроком "канониров" Бакари Санья. Боссы дебютанта элиты итальянского футбола намеревались воссоеденить в своем составе трех бывших футболистов лондонского клуба, но переговоры с Сонгом и Насри не увенчались успехом.

Напомним, после 23 туров "Беневенто" занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 7 очков (2 победы, 1 ничья, 20 поражений).