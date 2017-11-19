"Беневенто" проиграл 13-й матч подряд и побил антирекорд "МЮ"

"Сассуоло" обыграл "Беневенто" в матче 13-го тура чемпионата Италии. Для "Беневенто" это 13-е поражение подряд на старте сезона. Клуб по этому показателю установил антирекорд для чемпионатов "Большой пятерки" - Италии, Испании, Англии, Германии и Франции. Предыдущее достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед", который проиграл 12 стартовых матчей подряд в сезоне-1930/31.

Чемпионат Италии

Серия A

13-й тур

СПАЛ - "Фиорентина" - 1:1 (1:0)

Голы: Палоски, 42 (1:0). Кьеза, 80 (1:1).

Удаление: Иконому (С), 90+1.

"Беневенто" - "Сассуоло" - 1:2 (0:0)

Голы: Матри, 57 (0:1). Арментерос, 65 (1:1). Пелузо, 90+4 (1:2).

Нереализованный пенальти: Берарди (С), 90+2 (вратарь).

Удаление: Летиция (Б), 67.

"Торино" - "Кьево" - 1:1 (1:1)

Голы: Хетемай, 14 (0:1). Базелли, 33 (1:1).

Нереализованный пенальти: Белотти (Т), 72 (вратарь).

Удаление: Радованович (К), 88.

"Удинезе" - "Кальяри" - 0:1 (0:0)

Гол: Жоау Педру, 54.

Удаление: Биссарри (У), 90+9.