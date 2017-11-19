"Беневенто" проиграл 13-й матч подряд и побил антирекорд "МЮ"

"Сассуоло" обыграл "Беневенто" в матче 13-го тура чемпионата Италии. Для "Беневенто" это 13-е поражение подряд на старте сезона. Клуб по этому показателю установил антирекорд для чемпионатов "Большой пятерки" - Италии, Испании, Англии, Германии и Франции. Предыдущее достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед", который проиграл 12 стартовых матчей подряд в сезоне-1930/31.
Чемпионат Италии
Серия A
13-й тур
СПАЛ - "Фиорентина" - 1:1 (1:0)
Голы: Палоски, 42 (1:0). Кьеза, 80 (1:1).
Удаление: Иконому (С), 90+1.
"Беневенто" - "Сассуоло" - 1:2 (0:0)
Голы: Матри, 57 (0:1). Арментерос, 65 (1:1). Пелузо, 90+4 (1:2).
Нереализованный пенальти: Берарди (С), 90+2 (вратарь).
Удаление: Летиция (Б), 67.
"Торино" - "Кьево" - 1:1 (1:1)
Голы: Хетемай, 14 (0:1). Базелли, 33 (1:1).
Нереализованный пенальти: Белотти (Т), 72 (вратарь).
Удаление: Радованович (К), 88.
"Удинезе" - "Кальяри" - 0:1 (0:0)
Гол: Жоау Педру, 54.
Удаление: Биссарри (У), 90+9.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/