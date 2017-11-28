"Беневенто" потерпел 14-е поражение подряд в чемпионате Италии

"Аталанта" с минимальным счетом обыграла "Беневенто" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч в середине второго тайма забил Брайан Кристанте. Хозяева одержали пятую победу в сезоне и поднялись на 10-е место в таблице. "Беневенто" не набрали ни одного очка в этом сезоне и проиграл все 14 матчей.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Аталанта" – "Беневенто" – 1:0 (0:0)

Гол: Кристанте, 75 (1:0).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Толой (Иличич, 52), Кальдара, Кастань, Кристанте, де Рон, Фройлер, Гомес (Паломино, 90), Корнелиус (Петанья, 60).

"Беневенто": Бриньоли, Коста, Венути, Джимсити, Ди Кьяра, Чибса (Мемушай, 80), Катальди, Дель Пинто, Д`Алессандро (Кануте, 66), Арментерос (Пушкаш, 46), Ломбарди.

Предупреждения: Коста, 14. Венути, 42. де Рон, 51.

Судья: Паскуа.

27 ноября. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.