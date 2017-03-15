Бенатиа отказался от вызова в сборную Марокко

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа объявил, что принял решение пока не выступать за сборную Марокко. 29-летний марокканец получил приглашение в национальную команду на ближайшие матчи, но отклонил его, так как не имеет стабильной игровой практики в этом сезоне.

"Вы знаете, что у меня есть привязанность к Марокко, поэтому с большим волнением сообщаю, что я решил отказаться от очередного сбора национальной команды. Это трудное решение для меня, но оно назрело. Нужно смотреть в лицо фактам. Трудно быть столь же конкурентоспособным, как хотелось бы, не имея игровой практики. Несмотря на малое игровое время, тренерский штаб продолжал мне верить, вызвав меня. Однако сейчас это несправедливо по отношению к другим. Желаю успехов сборной Марокко. Я всегда буду преданным сторонником национальной команды", – написал на своей странице в "Фейсбуке" Бенатиа.