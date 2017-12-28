Белотти избежал серьезной травмы колена

Нападающий "Торино" Андреа Белотти избежал серьезной травмы - у игрока диагностировано растяжение связок колена, сообщает официальный сайт клуба. Форвард получил повреждение на тренировке, которая состоялась 27 декабря.

Вместе с тем, "Торино" не уточняет сроки восстановления Белотти. Процесс реабилитации будет зависеть от того, как будет реагировать на лечение поврежденное колено.

Ранее сообщалось, что у игрока туринцев было подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Для Белотти это повреждение колена стало вторым в сезоне.

Напомним, В этом сезоне нападающий "Торино" принял участие в 18 матчах, забив 7 мячей.