"Базель" вернет Думбья в "Рому"

Нападающий Сейду Думбья летом вернется в "Рому", сообщает Football Italia. "Базель", за который 29-летний ивуариец выступает в этом сезоне, не станет использовать опцию выкупа футболиста. Трансфер форварда обошелся бы швейцарцам в 6 миллионов евро. Отметим, что Думбья является лучшим бомбардиром "Базеля" в нынешнем сезоне, забив 13 голов в 23 матчах. Контракт экс-игрока ЦСКА с "Ромой" рассчитан до 2019 года.