"Базель" вернет Думбья в "Рому"

Нападающий Сейду Думбья летом вернется в "Рому", сообщает Football Italia. "Базель", за который 29-летний ивуариец выступает в этом сезоне, не станет использовать опцию выкупа футболиста. Трансфер форварда обошелся бы швейцарцам в 6 миллионов евро. Отметим, что Думбья является лучшим бомбардиром "Базеля" в нынешнем сезоне, забив 13 голов в 23 матчах. Контракт экс-игрока ЦСКА с "Ромой" рассчитан до 2019 года.
knyaz boltconskiy
Какой бы старый он не был,он лучший бомбардир Базеля.Видимо бабок нет у них совсем.
20:58
Slim Taller
Самая удачная операция Гинера. Престарелого негра впарил за огромные бабки в Рому.Там посмотрели - так он ровесник самого Роже Милла! А поздно,поезд ушёл.
20:56
Ботаникум
Швейцарские "гномы" не могут прокормить "слона" Сейду???..........
20:33
psevdonim777
гинер готов купить за 3
20:32
shpasic
кому нужен 49-летний игрок за 6 миллионов?
20:30