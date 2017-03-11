20:17 | ФУТБОЛ — Италия

"Базель" вернет Думбья в "Рому"

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Нападающий Сейду Думбья летом вернется в "Рому", сообщает Football Italia. "Базель", за который 29-летний ивуариец выступает в этом сезоне, не станет использовать опцию выкупа футболиста. Трансфер форварда обошелся бы швейцарцам в 6 миллионов евро. Отметим, что Думбья является лучшим бомбардиром "Базеля" в нынешнем сезоне, забив 13 голов в 23 матчах. Контракт экс-игрока ЦСКА с "Ромой" рассчитан до 2019 года.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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knyaz boltconskiy

Какой бы старый он не был,он лучший бомбардир Базеля.Видимо бабок нет у них совсем.

20:58

Slim Taller

Самая удачная операция Гинера. Престарелого негра впарил за огромные бабки в Рому.Там посмотрели - так он ровесник самого Роже Милла! А поздно,поезд ушёл.

20:56

Ботаникум

Швейцарские "гномы" не могут прокормить "слона" Сейду???..........

20:33

psevdonim777

гинер готов купить за 3

20:32

shpasic

кому нужен 49-летний игрок за 6 миллионов?

20:30

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