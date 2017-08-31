Защитник "Ромы" Норберт Дьембер перешел в "Бари", сообщает клубная пресс-служба. "Петушки" подписали 25-летнего словака на правах аренды на один сезон. О сумме сделки не сообщается.
Напомним, что Дьембер вторую половину прошлого сезона провел в "Ахмате". За грозненцев футболист провел семь матчей и отдал один голевой пас.
Трансферное окно закрывается. LIVE!
Norbert Gyomber è biancorosso#AmalaBari ⚪🔴 #TiVogliohttps://t.co/PlpsN3er2z– FC Bari 1908 (@fcb1908) 31 августа 2017 г.
shpasic
"Бари арендовал экс-защитника Ахмата, которым интересовался Спартак"
19:52