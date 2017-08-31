"Бари" арендовал экс-защитника "Ахмата"

Защитник "Ромы" Норберт Дьембер перешел в "Бари", сообщает клубная пресс-служба. "Петушки" подписали 25-летнего словака на правах аренды на один сезон. О сумме сделки не сообщается.

Напомним, что Дьембер вторую половину прошлого сезона провел в "Ахмате". За грозненцев футболист провел семь матчей и отдал один голевой пас.

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