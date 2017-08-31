Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:47 | Футбол — Италия

"Бари" арендовал экс-защитника "Ахмата"

1

Защитник "Ромы" Норберт Дьембер перешел в "Бари", сообщает клубная пресс-служба. "Петушки" подписали 25-летнего словака на правах аренды на один сезон. О сумме сделки не сообщается.

Напомним, что Дьембер вторую половину прошлого сезона провел в "Ахмате". За грозненцев футболист провел семь матчей и отдал один голевой пас.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

"Бари арендовал экс-защитника Ахмата, которым интересовался Спартак"

19:52