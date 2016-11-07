Барцальи выбыл на два месяца из-за травмы

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи пропустит около двух месяцев из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. Игрок "Старой синьоры" вывихнул плечо в матче 12-го тура серии А с "Кьево" (2:1). В сборной Италии 35-летнего ветерана заменит Давиде Астори из "Фиорентины". Барцальи не только пропустит встречи "Скуадры адзурры" с Лихтенштейном и Германией, но и, скорее всего, не сыграет с "Севильей" в Лиге чемпионов.

Также национальной команде не поможет полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио. Хавбек покинул расположение сборной из-за мышечных проблем. 30-летний футболист пропустил начало сезона из-за разрыва связок. Вместо него наставник итальянцев Джампьеро Вентура вызовет игрока "Аталанты" Роберто Гальярдини.