Барцальи получил травму и выбыл на неопределенный срок

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи получил травму правого бедра, сообщает официальный сайт клуба. Он повредился на вчерашней тренировке, срок восстановления пока неизвестен.

Сообщается, что медицинская служба клуба продолжит следить за его состоянием в ближайшие дни. Сегодня ему предстоит медобследование. Есть шанс, что футболист выбыл на короткий период.

37-летний защитник в текущем сезоне провел семь матчей за "Ювентус" во всех турнирах.

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