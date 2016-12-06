Барбоза хочет покинуть "Интер"

Агент бразильского нападающего "Интера" Габриэла Барбозы Вагнер Рибейру поставил под вопрос будущее своего клиента в итальянской команде. Рибейру недоволен тем, что футболист проводит мало времени на поле, и готов рассмотреть другие варианты для продолжения его карьеры.

– Габриэла не устраивает положение дел в команде, – цитирует Football Italia Рибейру. – Речь идет не о проблемах с коллективом, а о том, что ему просто не дают шансов проявить себя на поле. Мы хотим, чтобы ситуация была решена в январе. Если он не будет играть после поражения от "Наполи" (0:3), то когда ему выходить на поле?

Вернуться в "Сантос"? Вполне возможный вариант, что он вновь будет играть в Бразилии в 2017 году. Но это будет трудно для него, будет означать поражение и шаг назад.

20-летний форвард перешел в "Интер" из "Сантоса" летом 2016 года, но провел всего один матч в чемпионате Италии.