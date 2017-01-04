Банега готов уйти из "Интера" ради китайской Суперлиги

Представители аргентинского полузащитника "Интера" Эвера Банеги заявили, что футболист получил несколько предложений от клубов китайской Суперлиги. Отмечается, что 28-летний полузащитник готов покинуть итальянский клуб ради игры в азиатском чемпионате. Аргентинец перешел в "Интер" летом 2016 года и провел в серии А 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Ранее он выступал за "Валенсию" и "Севилью".

– Мы получили предложения от "Бэйцзин Гоань" и "Хэбэй Чайна Форчун", – цитирует Sportitalia представителей игрока. – Думаем, что Банега может покинуть "Интер".